Stelle cadenti di un’estate rovente | ma i prodigi che si attendono sono altri

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 11 agosto 2024) È una forma di osservazione consolidatasi nel tempo, anche se non solo per una motivazione di tipo astrologico, quella che vuole che il buio della notte tra il 10 e l’11 agosto sia affollata da bolidi. Essi vanno a spegnersi e a accantonarsi in una specie di discarica cosmica, osservata da tempi remoti.le cosiddette “”, che portano al loro seguito una serie di leggende. La più conosciuta in molte contrade del mondo è quella che vuole che ciascuna di quelle, avvistata fortunosamente mentre precipita, dia la possibilità di veder realizzato un desiderio. Tanto per chi ha avuto il privilegio di riuscire a seguire con lo sguardo l’intero tragitto della stessa. Il rituale non sarà completo fin quando la palla di fuoco non sarà uscita dal campo visivo di quel fortunato star watcher.