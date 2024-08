Sfuma l’affare in attacco colpo di scena | occhio al ritorno di fiamma per Osimhen

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 11 agosto 2024) Nelle ultime ore è saltata una clamorosa trattativa ed ora le cose potrebbero cambiare da un momento all’altro. Il mercato vive una fase calda e tutti i principali club europei sono al lavoro per rinforzare la rosa. Diversi club europei vogliono rinforzare l’e uno dei nomi papabili in uscita dal proprio club è Victor. E’ ormai risaputo che il destino dell’attaccante nigeriano sia lontano da Napoli. Fino a qualche settimana fa il Chelsea sembrava una delle possibili opzioni per il calciatore con i Blues a caccia di un bomber di primo piano. La trattativa sembravata qualche giorno fa con la formazione di Maresca che aveva individuato nel giovane talento dell’Atletico Madrid Samu Omorodion il nuovo bomber.