Quando i Diavoli incendiavano la caserma La memoria di un’epoca oltre le macerie

(Di domenica 11 agosto 2024) Bigozzi I "" della Cadorna rispondevano "Arezzo!" al comandante che urlava la parola nel piazzale dell’alzabandiera e dei giuramenti. Una formula che richiamava l’orgoglio dell’appartenenza alla divisa e alla storia dellaCadorna. "iiiii!!!!!". E i militari all’unisono: "Arezzo!". In quelle sillabe il legame, profondo, con la città. Quasi una simbiosi che incrocia storie, avvenimenti, periodi difficili e risalite. Perchè la città è sempre stata un tutt’uno con la cittadella militare di via Petrarca, pieno centro. Di più negli anni del boom, gli Ottanta e i Novantafu trasformata nel Centro di avviamento reclute. Il "famigerato" Car per molti ragazzi chiamati alla naja dalla legge che rendeva obbligatorio il servizio militare. E dalla Cadorna sono passati migliaia di giovani, ciascuno col suo bagaglio di entusiasmo e di progetti per il futuro.