Le regole aiutano a crescere Schettini vi farà amare la fisica

(Di domenica 11 agosto 2024) di Teresa Scarcella Voi ci andreste a scuola d’estate? Non è allettante effettivamente, ma se vi dicessimo che a fare lezione è Vincenzo(nella foto), il prof più amato d’Italia, capace di rendere perfino le ore difresche e frizzantine? Se vi siete convinti, l’appuntamento con “Lache ci piace“ è per domani alle 21.30, al festival La Versiliana. Per gli incerti, lasciamo che sia lui stesso a convincervi. Perché fare lezione d’estate prof? "La risposta è semplice, perché non è una lezione, ma un mix di cose. È uno spettacolo in cui metto tutta la mia vena creativa". Che pubblico attrae? "C’è gente di tutte le generazioni, grandi e piccini, anche molto piccoli. Si divertono anche loro. E poi ci sono tanti insegnanti, che vengono anche per prendere idee.