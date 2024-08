La banda dei Rolex è tornata in azione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Ladeiè ancora in riviera. L’ultimo episodio è accaduto giovedì scorso, quando è stato preso di mira un turista di 49 anni, residente a Como, con al polso un modello Submariner con il quadrante nero. È la stessa vittima a raccontare l’accaduto: "Stavo passeggiando in viale Carducci a Valverde, quando di punto in bianco sono stato avvicinato da una ragazza sulla trentina con l’accento dell’Est, la quale mi ha chiesto informazioni sui giochi di un parchino e voleva sapere a che ora aprivano; mi ha detto ’sei un bel ragazzo’, poi mi ha preso un braccio con due mani, stringendomelo forte, e mi ha fatto proposte esplicite piuttosto volgari. A quel punto ho capito che c’era qualcosa che non andava in quella donna, così le ho dato uno strattone per liberarmi dalle sue mani.