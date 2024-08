Emergenza furti | ci serve l’Esercito

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 11 agosto 2024) Troppi agenti della polizia locale impegnati in ufficio o "a fare multe in strada". Piuttosto, "vanno riorganizzati i turni per consentire un presidio costante anche di notte, per prevenire ie gli episodi di microcriminalità". Torna alla carica Italo Piscitelli, consigliere di Fratelli d’Italia, che della sicurezza ha fatto una delle sue battaglie principali. Dopo aver chiesto all’amministrazione di permettere ai consiglieri di poter fare le ’ronde’ insieme alle forze dell’ordine, dotati di apposito tesserino di riconoscimento (richiesta rispedita al mittente), Piscitelli torna alla carica dopo l’ondata recente dia Santarcangelo.