Difesa planetaria stop della Nasa alla missione che ricercava asteroidi e comete pericolosi

(Di domenica 11 agosto 2024) Laha “spento” la navicellaNeowise per la: per anni ha ricercato ed individuatoe pianeti. Il progetto Neowise (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer) è durato più di dieci anni. Giovedì scorso gli ingegnerihanno spento il trasmettitore l’ultima volta dopo aver raccolto tutti i dati possibili. Il comando finale è stato inviato dall’Earth Orbiting Missions Operation Center presso il Jet Propulsion Laboratory (Jpl) dell’Agenzia spaziale statunitense in California meridionale. La navicella spaziale è stata così dismessa. L’ultima foto scattata da Neowise (FOTO) – cityrumors.it“Neowise ha rappresentato una storia di straordinario successo. – ha detto Nicola Fox, amministratore associatoScience Mission Directorate – Ci ha aiutato a comprendere meglio il nostro posto nell’universo.