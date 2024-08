Deadpool & Wolverine è il secondo maggior incasso del 2024

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 11 agosto 2024) Il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios,, ha superato il traguardo di 1 miliardo di dollari al botteghino mondiale. Sapevamo cheera sulla buona strada per raggiungere il miliardo di dollari, e il primo film vietato ai minori dei Marvel Studios ha ora ufficialmente superato questo enorme traguardo al botteghino mondiale. Dopo aver incassato 495 milioni di dollari in patria e 535 milioni di dollari nei mercati internazionali, il team-up di supereroi diretto da Shawn Levy ha accumulato 1,03 miliardi di dollari in tutto il mondo, il che significa che ora è a pochi giorni dal superare gli 1,06 miliardi di dollari di Joker e diventare il film vietato ai minori con ii incassi della