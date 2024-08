Classifica ATP Race | Alcaraz potrebbe scavalcare Sinner al n 1 a Cincinnati

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 11 agosto 2024) Con il raggiungimento dei quarti di finale a Montreal è divenuta ufficiale la qualificazione di Jannikalle ATP Finals 2024: l’azzurro è stato poi eliminato in Canada, ma ha messo altri 200 punti di distanza tra sé e lo spagnolo CarlosnellaATP.resta in testa a quota 6400, mentre lo spagnolo scivola a 450 punti di distanza, rimanendo a quota 5950: l’appuntamento ora per i due sul circuito ATP sarà con il Masters 1000 diche precederà gli US Open, dovesuperare l’azzurro, avendo meno di 1000 punti di ritardo.