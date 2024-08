CdS – Non bisogna accontentare me ma il Napoli

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di domenica 11 agosto 2024) 2024-08-11 02:20:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS:– Antonio Conte ha parlato dopo la vittoria ai rigori contro il Modena (0-0 al 90?) e la qualificazione ai sedicesimi di Coppa Italia. E lo ha fatto con precisione, cura dei dettagli e soprattutto chiarezza. “Sono soddisfatto dell’impegno dei ragazzi e della voglia, ma ci sono situazioni oggettive evedere la realtà“. La squadra è palesemente incompleta. Conte si esprime con serenità ma soprattutto con fermezza: “Sento dire che questo è l’organico del terzo scudetto, ma non è vero perché sono andati via dodici giocatori di quell’annata. Non c’è bisogno che io vi faccia vedere la realtà. Sul mercatorispettare tre parametri: il costo del giocatore, l’ingaggio e per finire che i calciatori abbiano la mia stessa voglia di venire asapendo che non c’è l’Europa.