Calcio Il Chiesanuova cala il poker al Corridonia | 4-2 per i biancorossi

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di domenica 11 agosto 2024) In rete per la squadra di Mobili Russo, Carlo Mongiello (in gol anche il fratello Alessandro del), Canavessio e Poinseldi TREIA, 11 agosto 2024 – Ilsi aggiudica il primo test stagionale pre-campionato. I ragazzi di Mobili, infatti, ieri 10 agosto hanno vinto 4-2 contro il(Promozione). Hanno segnato, per i, Russo, Carlo Mongiello (su rigore), il difensore Canavessio e il nuovo arrivo Mattia Poinsel, classe 2006 ex Cingolana SF. Per i corridoniensi in gol Atzori e Alessandro Mongiello, fratello di Carlo. Si è trattato di un buon test per il, dove mister Mobili ha provato due moduli, ovvero il 3-4-3 nel primo tempo e il 4-3-3 nella ripresa. Erano assenti, per motivi diversi, solo Morettini, Trabelsi, Tacconi e Perini.