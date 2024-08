Tragico incidente in monopattino Giulia muore a 18 anni

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 10 agosto 2024)Grigore, una giovane di 18residente a San Giusto Canavese, non ce l’ha fatta. La ragazza è deceduta nella mattina di venerdì 9 agosto a seguito di un gravestradale avvenuto lungo la provinciale 53, tra San Giorgio Canavese e Ozegna, all’altezza dell’incrocio per Ciconio.Leggi anche: Parma, neonato trovato morto in un giardino: la verità sui genitori dal test del Dna L’è avvenuto verso le 8 di giovedì 8 agosto, mentre, in, si stava dirigendo verso Rivarolo per iniziare il suo turno di lavoro in un bar. Dopo l’impatto, la giovane è stata trasportata d’urgenza in elicottero al Cto di Torino, in condizioni disperate. Nonostante i tentativi dei medici, che includevano intubazione e stabilizzazione, le ferite riportate – tra cui un grave trauma cranico e facciale – erano troppo gravi eè deceduta alle 7 di venerdì.