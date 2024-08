Toy Story 5 | Svelati il regista e il primo teaser

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di sabato 10 agosto 2024) In occasione della fiera annuale D23, la Pixar ha condiviso notizie su diversi progetti in arrivo, sia già annunciati che nuovi, tra cui il quinto capitolo dell’iconico franchise di Toy. Sin dal suo annuncio all’inizio del 2023 da parte dell’amministratore delegato della Disney Bob Iger, i fan hanno chiesto a gran voce aggiornamenti su ciò che i loro giocattoli preferiti stanno facendo nella loro prossima avventura. All’inizio di giugno, il CCO della Pixar Pete Docter si è lasciato sfuggire che sarà un veterano della Pixar a guidare la nave per questo film, ma la notizia è stata confermata alla presentazione del D23. Andrew Stanton, che ha partecipato al franchise di Toydal 1995, è ufficialmente tornato a bordo. Toy5 will be directed by Andrew Stanton. He previously wrote for all of the Toyfilms. #D23 pic.twitter.