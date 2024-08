Supplenze docenti 2024 agosto in attesa delle nomine Lo Speciale con tutti gli articoli e le guide

Leggi tutta la notizia su orizzontescuola

(Di sabato 10 agosto 2024) Graduatorie GPS provinciali e di istituto per gli anni scolastici/25 e 2025/26: ecco i passaggi che porteranno all'attribuzione degli incarichi a tempo determinato. Bisogna prestare attenzione sia alla pubblicazione degli elenchi, per controllare punteggio e posizione, sia alla compilazione della domanda per la richiesta dial 31o 30 giugno 2025 (sceltamax 150 preferenze), da richiedere tra il 26 luglio e il 7ore 14:00. L'articoloin. Loconglie le