Precipita in montagna | muore ragazza di 21 anni

(Di sabato 10 agosto 2024) Ventasso (Reggio Emilia), 10 agosto 2024 –in: così ha perso la vita, oggi pomeriggio, nel territorio di Succiso (Ventasso), unadi 21. Si trovava in compagnia del fidanzato. Stando alle primissime informazioni, la coppia stava andando dal rifugio Città di Sarzana al bivacco dei Ghiaccioni. Lasarebbe caduta dalla parte occidentale dell’Alpe di Succiso. Sarebbeta per 50 metri. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 188 e il Soccorso Alpino. Poco fa il corpo purtroppo è stato recuperato e portato al campus sportivo di Succiso e qui messa in una struttura.