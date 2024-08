Pesaro va fuori strada con l’auto | donna precipita per duecento metri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024)e Urbino, 10 agosto 2024 – Ha perso il controllo delscendendo dal Monte Catria ed èta per 200dopo essere stata sbalzatadall’abitacolo. Grande paura, traumi e sospette fratture per unadi 48 anni di Fabriano, in provincia di Ancona, che stava scendendo lungo ladelle Scalette che collega il Monastero alla cima del monte. Quando è arrivata quasi in fondo, in località Fonte Avellana, ha perso il controllo delche, dopo essere cappottata per la scarpata, si è fermata sulla. La, invece, è rotolata a metà del pendio. Un passante ha assistito all'incidente in diretta e ha allertato subito i soccorsi. Immediato l'intervento degli operatori del Soccorso alpino e speleologico che hanno operato assieme ai vigili del fuoco. Per laè arrivato in volo anche l’elicottero sanitario Icaro.