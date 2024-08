Paziente 64 una storia vera ha ispirato il film? L’incubo dell’isola di Sprogø

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di sabato 10 agosto 2024) Il64 – Il giallodimenticata non èad una, perché è tratto da un romanzo dello scrittore Jussi Adler-Olsen, ma si riferisce in parte a vicende realmente accadute sull’Isola di, in Danimarca, che tra gli anni ’20 e ’60 del secolo scorso, era sede di un ospedale femminile, l’istituto Kellersk, tristemente noto per gli abusi perpetrati sulle ricote. La scena del ritrovamento dei cadaveri in64 – Il giallodimenticataLadi64 vede protagonisti due agenti, Carl Mørck e Assad, che indagano sul peculiare ritrovamento di tre cadaveri in un vecchio appartamento di Copenhagen. I tre corpi in avanzato stato di decomposizione, appartenenti a due donne e un uomo uccisi in modo efferato, erano stati occultati dietro una finta parete e sistemati attorno ad un tavolo da pranzo.