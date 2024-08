Parigi 2024 volley Danesi | In finale per scrivere la fiaba più bella

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) La capitana Annaracconta le emozioni alla vigilia dellaper l’oro difemminile contro gli Stati Uniti alle Olimpiadi di. “Indubbiamente la gioia è tantissima – spiega la centrale –, già aver raggiunto laè un grande traguardo, abbiamo scritto un pezzo di storia e adesso vogliamola parte, con la speranza che si concluda come la piùdelle fiabe. In questo torneo abbiamo offerto delle grandissime prove di gruppo, soprattutto le ultime due. Credo che uno dei fattori chiave sia il fatto che la squadra sia sempre rimasta focalizzata sull’obiettivo. Non abbiamo forse ancora giocato al nostro 100%, ma abbiamo dato tutto quello che avevamo in quel momento e questo ha fatto la differenza, ci ha permesso di vincere 3 a 0 contro due delle squadre più forti del mondo“.