Parigi 2024 Simone Alessio | Bronzo dal valore inestimabile

(Di sabato 10 agosto 2024) “Questa medaglia ha un, è un, tutti si aspettavano l’oro, anche io ero venuto qui per l’oro ma la gara di ieri è stata particolare. In meno di 12 ore ho vissuto tre anni di fatica, di sudore, di alti e bassi, con dei bassi tanto pesanti. Quando sono uscito ai quarti non ci credevo più ma evidentemente mi meritavo una seconda possibilità e dovevo coglierla. Sono contento anche della mia risposta, non era facile”. Lo ha dettonel taekwondo categoria -80 kg alle Olimpiadi di. Numero 1 del ranking mondiale, il classe 2000 è stato eliminato dall’iraniano Mehran Barkhordari ai quarti. Poi però è riuscito a superare i ripescaggi battendo l’uzbeko Jasurbek Jaysunov, e a conquistare ilnella finalina contro lo statunitense CJ Nickolas.