Parigi 2024 oggi è il giorno di Tamberi | orario e dove vedere la finale del salto in alto

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di sabato 10 agosto 2024)è ildi Gianmarco, ala sfida per ladelindella gara evederla in tv Questa sera Gianmarcocercherà nuovamente di lasciare il segno nella storia dell’atletica leggera mondiale difendendo il titolo olimpico nelinnel penultimodelle Olimpiadi del. Con l’Italia che tifa per lui e Stefano Sottile si preannuncia una serata emozionante piena d’attesa ed entusiasmo.è ildi Gianmarco– foto ansa – notizie.com, 10 agosto, le Olimpiadi divedranno Gianmarcocompetere nelladelin. Il campione olimpico, mondiale ed europeo è pronto a difendere l’oro conquistato ai Giochi di Tokyo. La competizione si svolgerà alle ore 19:00 e sarà possibile seguirla in diretta televisiva e streaming.