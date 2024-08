Parigi 2024 break dance debutta | l’australiana disastrosa è una star – Video

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di sabato 10 agosto 2024) (Adnkronos) – Laalle Olimpiadi die convince a metà. Le competizioni diing, inserite nel programma dei Giochi, non sembrano conquie i fan a livello globale. Le evoluzioni degli atleti funzionano così e così, a giudicare dalle reazioni di chi sui social commenta con scetticismo: “Quindi hanno lasciato fuori il baseball per inserire questo. Ok”. Alla causa deling, a giudicare da tweet e commenti, non pare giovane l’esibizione in particolare di un’atleta: la 36enne australiana Rachael Gunn, iscritta ai Giochi con il nickname Raygun, non ha lasciato una traccia indelebile a livello tecnico. Anzi Il suo nome però rischia di oscurare quello della giapponese Ami Yuasa, prima medaglia d’oro nella storia della disciplina.