Loreto ospita la ragazzina di Gaza che arriva per un intervento al Salesi

(Di sabato 10 agosto 2024) "è davvero città dell’accoglienza. C’è un’iniziativa che abbiamo messo in piedi assieme alla Prefettura di grande solidarietà. Ospiteremo in città la famiglia di unadiin Palestina che dovrà sottoporsi a undelicatissimo all’ospedale". Ad annunciarlo con grande orgoglio in sindaco diMoreno Pieroni. "Ancora una volta la città mariana si dimostra grande con chi nel mondo ha davvero bisogno", ha continuato. Un’occasione straordinaria che presto vedrà la giovanissima ad Ancona per l’operazione. Il primo cittadino ha colto l’opportunità per parlare anche di un’altra situazione molto delicata: "Nell’occasione poi mi sono confrontato con la Prefettura chiedendo l’opportunità di inserire un portierato nel nostro Cas e la stessa ha dato disponibilità positiva.è solidale ma vuole garantire anche la sicurezza dei propri concittadini".