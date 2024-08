LIVE – Tuffi piattaforma 10 metri maschile Olimpiadi Parigi 2024 DIRETTA

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 agosto 2024) Lascritta della10dialledi. In gara anche gli italiani Riccardo Giovannini e Andreas Sargent Larsen. L’appuntamento con la semifinale è per le ore 10 di sabato 10 agosto, mentre la semifinale si svolgerà alle ore 15. Sportface seguirà l’evento con unascritta aggiornata minuto per minuto per non farvi perdere nessuna emozione di quest’atto conclusivo che assegna le medaglie. COME SEGUIRE LA GARA IL MEDAGLIERE DIPROGRAMMA GENERALE GIORNO PER GIORNO TUTTI GLI ITALIANI IN GARA ALLE– IL REGOLAMENTO– IL CALENDARIO COMPLETO PER AGGIORNARE FAI REFRESH O CLICCA F5 9:50 – Gentili lettori di Sportface, buongiorno e benvenuti aldeidalla10alledi