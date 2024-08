Litiga con la fidanzata e picchia carabinieri | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Berra (Ferrara), 10 agosto 2024 - Nella notte tra ieri e oggi un uomo e una donna, dopo aver bevuto un po’ troppo, hanno iniziato una furibonda lite che ha inevitabilmente attirato attenzione e che, altrettanto inevitabilmente, ha dato origine a una chiamata al 112. Iintervenuti, provenienti da Copparo e Ambrogio, hanno subito dovuto prendere atto della non facile situazione dato che i due soggetti apparivano ben lontani dall’essersi calmati. E proprio mentre venivano identificati dagli operanti, l’uomo ha dato in escandescenze aggredendo i militari per impedire loro di trascrivere i suoi dati, riuscendo a divincolarsi dai tentativi di coercizione degli stessi e costringendo i militari a ricorrere all’uso degli spray urticanti e delle manette di sicurezza per poterlo definitivamente assicurare.