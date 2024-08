Lavori in piscina in attesa del maxi progetto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Nuoviin vista per lacomunale di Lugo. Da lunedì 12 agosto inizieranno infatti gli interventi di manutenzione e ripristino di alcuni tratti di pavimentazione e dei solai ai lati della vasca coperta che si erano sollevati nelle zone calpestabili e che avevano reso difficoltoso l’accesso. I, che saranno eseguiti dalla ditta Cear di Ravenna per un importo di circa 19mila euro, termineranno entro il 20 settembre, ovvero prima della riapertura invernale dell’impianto della. Per tutta la loro durata resterà invece invariata la fruizione degli impianti esterni, che tra l’altro in questi giorni di caldo estremo stanno attirando una buona utenza. Da tempo si parla dellacomunale in piazza Veterani dello sport e dei grossidi cui avrebbe bisogno dopo tanti anni di servizio.