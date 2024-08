Lavori e polemiche L’opposizione attacca

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 10 agosto 2024) La voce critica dei consiglieri deldi centrosinistra a Colle si è fatta sentire nella discussione sul piano triennale deipubblici. "Vorrei sottolineare, e lo noto con piacere, che la gran parte degli interventi sono in continuità con la precedente amministrazione - ha detto il capogruppo Pd Riccardo Vannetti -. Mentre per alcune voci importanti sono state destinate cifre irrisorie: come i 400 mila euro perstradali. Per fare un esempio, la giunta Donati ne aveva stanziati 250 mila per il posteggio davanti alla Rcr, quello di Poldo. Questo per far capire come i 400mila per le strade siano veramente pochi. Ancor più appaiono insufficienti i 250 mila euro destinati agli impianti sportivi, che pure la maggioranza continua a definire da terzo mondo".