Lacrime e ricordi per l’addio ad Antonio

(Di sabato 10 agosto 2024) Palloncini bianchi e un cuore azzurro si alzano in cielo sulle note di "Grande amore" de Il Volo e campane a suonare a festa perché oraè "in pace". Prima, in chiesa le parole struggenti di sua moglie Maila Pigliapoco: "Sarai per sempre Anto’, l’amore mio. Ti ho amato più della mia stessa vita" e quelle di profonda riconoscenza ed affetto del loro figlio Alessio. Una cerimonia molto sentita e partecipata quella di ieri pomeriggio alla parrocchia del Divino Amore per l’ultimo saluto adBrocani, lo chef jesino che per 13 anni ha lottato contro la Sla che lo ha allettato per ben 12 anni fino alla morte sopraggiunta mercoledì pomeriggio. Sul feretro la divisa da chef diche aveva iniziato e scoperto la sua passione prima lavorando per Fileni poi sviluppandola al ristorante La Grotta del Frate di Staffolo.