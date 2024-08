La Russia proclama il regime di antiterrorismo in tre regioni di confine Nuova offensiva di Kiev a Kursk Mosca | Abbattuti 32 droni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) Mentre nella regione dicontinua la contrucraina,ha annunciato l’introduzione di unspecialein tre. Il Comitato nazionale, in particolare, applicherà il protocollo, che comporta restrizioni per la popolazione, nellealcon l’Ucraina, cioè quelle di Belgorod,e Bryansk, come riporta Ria Novosti. “Ildiha compiuto un tentativo senza precedenti di destabilizzare la situazione in diversedel Paese”, ha detto il comitato in riferimento alle azioni militari a. “Per garantire la sicurezza dei cittadini e reprimere le minacce di atti terroristici” il capo dell’Fsb Bortnikov “ha deciso di organizzare operazionia Belgorod, Bryansk e”. La scorsa notte, intanto,ha continuato gli attacchi in territorio russo.