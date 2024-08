Keanu Reeves produrrà una serie su John Wick

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di sabato 10 agosto 2024) Lionsgate Television sta lavorando a unaintitolata, prodotta dal protagonistaNel prossimo futuro Under the High Table sarà il seguito diretto di4 e fornirà finalmente la risposta alla domanda che tutti ci siamo fatti dopo il film, ossia il destino dinel franchise. Oggi possiamo confermare il suo coinvolgimento nello sviluppo della. Potremmo pertanto sapere succede dopo l’ambiguo finale di4, molto presto e grazie a unatv. Come riportato da Deadline e dalle più autorevoli testate americane, Lionsgate Television sta lavorando a unasequel ambientata proprio dopo i fatti del film arrivato nelle sale lo scorso anno. Intitolato: Under The High Table, il progetto è in attesa di un acquirente che siamo sicuri non tarderà ad arrivare.