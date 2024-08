Giorgio Malan chi è l’atleta più versatile che ha vinto una medaglia alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su biccy

(Di sabato 10 agosto 2024)è bravo a correre, a sparare, a cavalcare, a nuotare e pure a usare la spada. E tutto questo lo ha dimostrato durante la gara del penthatlon modernodidove ha conquistato un’inaspettatadi bronzo. Un immensoconquista il bronzo a #Paris2024 nel pentathlon moderno! Per l’Italia è la quintaa cinque cerchi di sempre a livello individuale. Scopri tutto qui https://t.co/1gDLyNufvL@Federpentathlon pic.twitter.com/JHchTItzld — CONI (@Coninews) August 10, 2024 Nato a Torino nel 2000,– come scritto sul sito ufficiale dei giochi olimpici è “iscritto al corso di laurea in Economia e Management e da grande vorrebbe occupare un ruolo manageriale o dedicarsi al marketing sportivo“. Ma ora la sua passione è lo sport ed aha potuto dare il meglio di sé.