Firenze aperto il bando per le residenze d’artista

(Di sabato 10 agosto 2024), 9 agosto 2024 – Èilperdi MAD Murate Art District centro civico di produzione d’arte contemporanea gestito da MUS.E, organizzato in collaborazione con la Direzione Cultura del Comune di. Gli artisti (e/o i collettivi) vincitori – selezionati da una commissione di esperti - potranno usufruire degli spazi dell’ex carcere delle Murate per produrre i propri lavori nel periodo che va dal 30 settembre al 30 ottobre 2024. Al fine di sostenere ledi produzione MAD ha disposto un contributo economico del valore di 5.000 euro per la realizzazione di un solo progetto o più progetti, a discrezione della commissione di esperti, che selezionerà tra i più meritevoli.