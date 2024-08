Festa del Mare oltre ai fuochi arrivano anche due concerti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 agosto 2024) Un doppio concerto con vista suoid’artificio di Ferragosto, clou delle manizioni della settimana delladel. È partito il conto alla rovescia per giovedì, certo. Ma il corollario degli appuntamenti porterà, non solo in spiaggia main centro, eventi inediti, ad ingresso gratuito e molto attesi dal pubblico. Si parte martedì 13 agosto alle 21.30, quando sul palco di piazza Mazzini saliranno i componenti della storica band ‘Il giardino dei semplici’, che hanno scelto Falconara tra le città in cui festeggeranno i 50 anni di carriera. Il gruppo, fondato a Napoli nel 1974, è una delle realtà più longeve del panorama della musica italiana ea celebrare il traguardo del mezzo secolo possono vantare al loro attivo 6 milioni di dischi venduti, 3milatra Italia ed estero, innumerevoli premi vinti nel corso delle cinque decadi.