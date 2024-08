Coppia di escursionisti infortunati sul Pizzo Arera | interviene l’elisoccorso

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di sabato 10 agosto 2024) Oltre il Colle. Unadiè stata soccorsa questa mattina (sabato 10 agosto) suldal Soccorso alpino. La VI Delegazione orobica è stata allertata intorno alle 11,15: un uomo e una donna di 50 anni si sonoa 2.450 metri di quota, nel territorio comunale di Oltre il Colle. Sulsono intervenute le squadre del Cnsas (Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico), con nove tecnici in totale, tra cui i due soccorritori di turno in base a Clusone, edi Bergamo di Areu. Le due persone sono state raggiunte, valutate, una trasportata in ospedale con l’elicottero e l’altra trasportata a valle fino all’ambulanza: laè stata soccorsa in codice giallo.