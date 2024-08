Coppa Italia serie C Ternana si gioca È sfida alla Casertana

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 10 agosto 2024) La prima partita che conta e il sereno prevalente sulla questione-contratti. È un fine settimana molto interessante. Stasera alle 21 la squadra di Ignazio Abateal "Liberati" laper il 1° turno eliminatorio di(gara a eliminazione diretta, eventuali supplementari e calci di rigore). Per la, passata direttamente dall’amichevole con la Roma Primavera a quella con l’Olympiacos, è un affidabile test contro una pari categoria. Anche il team di Manuel Iori potrebbe presentarsi con il 4-2-3-1. E’ un bell’appuntamento per le due tifo(saranno presenti 210 supporter rossoblu), legate da uno storico gemellaggio. "Siamo a metà preparazione – spiega Abate – e vogliamo arrivare bene al campionato. Per costruire un’identità precisa e vincente servono tutte le partite. Dunque, lanon è un fastidio ed è importante.