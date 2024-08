A che ora Sinner-Tabilo oggi | nuovo programma Montreal tv streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 agosto 2024) Dopo che ieri, per la sicurezza di tutti, la giornata è stata interamente rinviata a, Jannikpotrà, nel pomeriggio italiano, finalmente disputare il suo match di ottavi di finale con il cileno Alejandroal Masters 1000 di. Si tratta di un’occasione nella quale il numero 1 del mondo sfida un giocatore emerso con forte impeto quest’anno, in particolare con la semifinale al Foro Italico di Roma. Tra l’italiano e il sudamericano nessun precedente; all’orizzonte potrebbe esserci il russo Andrey Rublev in una giornata che può essere sia lunga. Praticamente tutti i vincitori della mattina, infatti, dovranno rigiocare di sera per tenersi al passo col: due match al giorno, in breve. E alcuni sono ancora al secondo turno. Il match tra Jannike Alejandrosi giocherà eventualmente dopo Kokkinakis-Hurkacz.