Virtus Diouf asso nella manica di Banchi L’assenza di Cacok può lanciare Momo

(Di venerdì 9 agosto 2024) L’occasione di. Per il lungo italiano di origine senegalese si aprirà uno spazio importante nelle prime partite di campionato e di Eurolega delle. Stando gli ultimi report dello staff medico bianconero il recupero di Devontaesta procedendo senza intoppi ma, proprio per evitare recidive, il centro statunitense dovrà effettuare qualche settimana in più di riabilitazione. A quel punto con Ante Zizic che sarà l’unico numero 5 di ruolo a disposizione di coach Lucanegli impegni tra settembre ed ottobre, toccherà agli altri dare un po’ di respiro al giocatore croato tenendo presente che il tecnico grossetano, nelle situazioni complicate, ha spesso utilizzato anche Toko Shengelia in quel ruolo. Classe 2001, alto 206 centimetri per un peso forma di 105 chilogrammi,arriverà a Basketcity avendo vissuto una stagione travagliata a Breogan in Spagna.