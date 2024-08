Ucciso per avere stuprato una donna | un arresto per l’omicidio di Oleggio

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 9 agosto 2024)(Novara) - Sviluppi importanti nell'inchiesta sull'omicidio avvenuto a, al confine con la Lombardia, dove un pusher di 28 anni è stato assassinato per vendetta, dopo aver violentato unadi 29 anni. I carabinieri hanno arrestato il compagno di lei, un uomo di 33 anni, D.N., con precedenti penali accusato di omicidio volontario aggravato in concorso. Secondo le autorità, l'uomo avrebbeil pusher marocchino, irregolare e senza fissa dimora, che era stato ritrovato senza vita il 26 luglio scorso nei boschi del Ticino, come atto di ritorsione per la violenza sessuale subita dalla sua compagna, D.F., la quale risulta denunciata, ma non è stata arrestata. Durante l'interrogatorio di garanzia, il giudice ha confermato la custodia cautelare in carcere per l'indagato. Il pusher avrebbe abusato delladopo averle venduto droga la sera del 24 luglio nei boschi.