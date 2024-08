Tripletta di Verde nel derby con la Fezzanese

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 9 agosto 2024) Spezia 52 SPEZIA (schema 3-4-3): Mascardi, Benvenuto, Hristov, Giorgeschi, Vignali, Degli Innocenti, Corradini, Reca,, Esposito F., Di Serio. A disp. Aurelio, Candelari. All. D’Angelo.(schema 3-4-3): Pucci (50’ Andreoli), Galloro (36’ Salvetti), Gabelli (36’ Stradini), Del Bello, D’Alessandro, Selimi, Campana (44’ Roncarà), Cantatore (36’ Nicolini), Geraci (36’ Smecca), Lunghi (50’ Rosati), Mulattieri (51’ Sacchelli). A disp. Bruccini. All. Rolla. Arbitro: Calzolari di Albenga (assistenti Cucchiar della Spezia e Tranchida. Marcatori: 11’, 23’ e 56’; 16’ Gabelli; 39’ Esposito F.; 46’ Di Serio; 53’ Del Bello. FOLLO - Lo Spezia calcio in vista dell’esordio in Coppa Italia di lunedì sera alle 20.45 sul campo della Salernitana ha disputato due amichevoli ieri pomeriggio al comunale di Follo schierando due squadre diverse.