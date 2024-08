Tensostruttura per i migranti Gualtieri ci ripensa a metà Rampelli | Un pasticcio a chi conviene?

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di venerdì 9 agosto 2024) Vittoria? Sconfitta? Pareggio? Per ora il sindaco di Romaha dovuto rivedere i suoi piani ma la pezza è peggiore del buco. Parliamo delladi accoglienza deiin vista del Giubileo da piazzare di fronte alla stazione Termini, in piazza dei Cinquecento, nel cuore del Rione Esquilino. Un progetto a dir poco assurdo, per Fratelli d’Italia che nei giorni scorsi ha promosso una campagna contro culminata in un flash mob davanti alla Stazione. “Un’idea folle, irrispettosa per iche vengono esibiti come un trofeo e che rischia di aumentare il degrado già esistente nell’area di piazza del Cinquecento. La soluzione è quella di spalmare le presenze su tutto il territorio e di ospitarli in strutture permanenti e non provvisorie”.a Termini:cima Ieri la novità che però non affronta la questione.