Mattarella ha firmato il Ddl Nordio

(Di venerdì 9 agosto 2024) Il presidente della Repubblica Sergiohail ddl, la misura voluta dal governo, in particolare dal ministro della Giustizia Carlo, che abolisce il reato di abuso d'ufficio. E introduce limitazioni per l'uso delle intercettazioni e della carcerazione preventiva. La firma è arrivata nell'ultimo giorno possibile. Il ddl, infatti, era stato approvato in via definitiva il 10 luglio scorso alla Camera e il capo dello stato aveva 30 giorni per firmare il testo. Negli ultimi giorni si erano rincorse voci su dubbi del Quirinale, con l'ipotesi che l'approvazione potesse essere accompagnata da una lettera. Alla fine la firma è arrivata.