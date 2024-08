Marcianise | è ai domiciliari maltratta moglie e familiari e finisce diritto in carcere

Leggi tutta la notizia su casertanotizie

(Di venerdì 9 agosto 2024)in. La Polizia di Stato ha arrestato un uomo, italiano di 23 anni, perché ritenuto responsabile dimenti in famiglia. Agenti della Squadra Volante del Commissariato diè intervenivano, su segnalazione al numero di emergenza 113, per la richiesta di una donna, che, agitata per gli eventi in corso, aveva chiesto aiuto, chiudendo la conversazione subito dopo, senza specificare il luogo da cui chiamasse. All’irreperibilità del numero di telefono, i poliziotti hanno avviato gli accertamenti per individuare la persona, rintracciata, poco dopo, in un’abitazione del centro cittadino. Dagli approfondimenti su quanto accaduto, sono emersi i comportamenti violenti che la vittima, insieme ad altri, aveva subito dal compagno, già agli arrestiper stupefacenti.