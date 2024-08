LIVE Sollevamento pesi Olimpiadi Parigi in DIRETTA | Antonino Pizzolato è di nuovo sul podio ai Giochi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 9 agosto 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.17 Favoloso Antonio ‘Nino’, che è riuscito a prendersi un bronzo mastodontico. Ora per l’oro in pedana il bulgaro Nasar. 17.15 MEDAGLIAAAAAAAA ITALIAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!! NINOSI CONFERMA SULOLIMPICOOOOOO!!!!!! 17.14 Anche il coreano non va neanche vicino a completare il. Aliabadi torna in pedana, se sbaglia è bronzo Italia. 17.13 Lontanissimo il primo dei due tentativi rimasti a Aliabadi, che ha chiesto 217kg per superare. Stessa misura richiesta da Yu. 17.12 Fuori uno, mancano Aliabadi e Yu. Due tentativi per l’iraniano, uno per il coreano. 17.10 Karapetyan chiede 215 kg, la misura che gli serve per superare. 17.10 Intanto Nasa solleva senza problemi i 213 kg. 17.