L’Avellino resiste solo 41? l’Udinese cala il poker

(Di venerdì 9 agosto 2024) Tempo di lettura: 2 minutiTermina l’avventura delnella Coppa Italia Frecciarossa. Ad avere la meglio nel match del “Bluenergy Stadium” èche si impone con il risultato di 4-0. Nei 5800 tifosi presenti, 370 sono stati di fede irpina arrivati da tutta Italia e non. Nonostante il risultato rotondo in favore dei padroni di casa, il sostegno dei tifosi non è mancato durante la gara.affronterà la vincente di Spezia-Salernitana (in programma il prossimo 12 agosto alle 18:30). LA PARTITA. All’annuncio delle formazioni, Pazienza conferma il 3-5-2 e lancia Sounas dal primo minuto al posto di D’Ausilio. In attacco Gori la spunta su Russo e affianca Patierno. Il vantaggio delarriva al 41? del primo tempo. Sponda di Lucca per Brenner, scambio nello stretto con Thauvin e pallone alle spalle di Iannarilli.