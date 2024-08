Kate Middleton ultime notizie | problemi di salute anche per il padre Michael

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di venerdì 9 agosto 2024)ildiè malato. O meglio ha avuto deidinei mesi scorsi, proprio mentre la figlia scopriva di avere un cancro e pure Re Carlo annunciava di avere un tumore. Un dramma che si è consumato nel massimo riserbo, in totale riservatezza. La famiglia di origine della Principessa del Galles ha deciso di non divulgare alcuna informazione a riguardo, molto probabilmente per non gettare ancora di più nello sconforto i sudditi e non. Quel che è certo è che il 2024 si sta rivelando uno degli anni peggiori per i Windsor, un anno che difficilmente dimenticheranno.diper ildi: è stato operato L’operazione deldiè stata tenuta segreta fino ad oggi.