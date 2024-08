Insegnante come il marito la Signora Walz si è sempre battuta per garantire il diritto all' istruzione dei detenuti ha difeso la comunità Lgbtq+ e il diritto all' aborto lavorando con passione per costruire un mondo più giusto

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Sposare Gwen Whipple «è stata la cosa migliore che mi sia mai capitata» ha detto in varie interviste, Tim, colui che sarà vicepresidente se Kamala Harris vincerà le presidenziali di novembre e colui che, per festeggiare il loro 25esimo anniversario, ha scritto alla moglie anche un romantico messaggio su Facebook: «Buon 25° anniversario alla mia bellissima Gwen! È stata una benedizione camminare con te ogni singolo giorno in questo viaggio chiamato vita».