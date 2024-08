Il Castelfidardo è in palla | Ho visto buone cose

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 9 agosto 2024) Si avvicinano le partite ufficiali (il 25 agosto esordio per ilin Coppa Italia contro lo United Riccione, in casa, poi la vincente affronterà in trasferta il 1° settembre il San Marino) anche se solo due giorni fa la squadra di mister Marco Giuliodori ha svolto la prima vera amichevole: contro la Jesina, sul sintetico del Gabbanelli, vinta 5-0, grazie alle reti di Fabbri, Boccaccini, Fossi, Guella su rigore e Caprari. Domani altro test, sempre contro una squadra di Promozione, in casa del Marina. "Quello contro la Jesina è stato un test impegnativo, perché oltre alla Jesina c’era un gran caldo e le squadre ne hanno un po’ risentito anche se normale che sia così - il commento del mister dei fidardensi, Marco Giuliodori -. E’ stato comunque un buon test, hodelleanche se c’è ancora tanto da lavorare sotto molti aspetti.