Il caso dell’altra pugile Lin Yu – Ting | Mi chiedono se sono donna

(Di venerdì 9 agosto 2024) Le parole della taiwanese Non c’è solo ildi Imane Khelif, ma nel pugilato c’è pure Lin Yu, anche lei squalificata della lba ai Mondiali a seguito di alcuni test genetici. ?a taiwanese ha portato a casa la finale per l’oro. Secondo la federazione, come per Khelif le due non avrebbero dovuto competere, in quanto uomini. Yu-ha parlato però alla CNA English News (registrata prima di Parigi e diffusa solo dopo lo scoppio del). «È ovvio che mi dà fastidio leggere certe osservazioni, ma quello che possiamo fare è dire a noi stessi che non possiamo controllare quello che dicono. Lascio che parlino, ma ho la coscienza pulita su questo. Dopotutto, abbiamo dimostrato che era falso e che il processo non seguiva nessuno standard». Ha poi aggiunto come i test fatti dall’IBA siano «imperfetti e approssimativi da renderne impossibile l’utilizzo».