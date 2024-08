Fuori il nuovo singolo di Shawn Mendes Why Why Why

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 9 agosto 2024) Milano, 9 ago. (askanews) –oggi ildi“Why Why Why” in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali. L’uscita delè accompagnata anche da un secondo brano, “Isn’t That Enough”, già disponibile online. Entrambi anticipano la release delalbum “” prevista per il 18 ottobre. Ilprogetto discografico dell’artista nominato ai GRAMMY è già preordinabile nei principali store in formato LP Standard e CD Standard. Oltre a questi sono disponibili in esclusiva sullo shop di Universal l’LP Premium Packaging e LP Picture Disc e per Discoteca Laziale l’LP rosso traslucido + poster.