Cattivissimo me 4 | quando sarà disponibile in streaming su Netflix?

(Di venerdì 9 agosto 2024) Scritto da MisterMovie.it, Il quarto capitolo della fortunata sagaMe, prodotto da Illumination, ha superato i 750 milioni di dollari al botteghino globale, consolidandosi come un ulteriore successo della serie. Per i fan che desiderano guardare il film a casa, Despicable Me 4 è oraper il noleggio e l’acquisto su piattaforme come Amazon Prime Video e Apple TV+. È possibile noleggiare il film per $ 19,99 o acquistarlo per $ 29,99.inme 4 su? Per coloro che stanno aspettando l’uscita in, il film approderà inizialmente su Peacock, il servizio didi NBCUniversal. Questa prima finestra di disponibilità è prevista per novembre o dicembre 2024.