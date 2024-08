Caffè e Intelligenza Fluida | Quanto È Troppo?

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 9 agosto 2024) Roma - Il, simbolo di abitudini quotidiane e oggetto di studi scientifici controversi, è un elemento centrale nella vita di molti italiani. Sebbene elogiato per i suoi potenziali benefici sulla salute, come la riduzione del rischio di ictus, infarti, diabete e Parkinson, nuove ricerche suggeriscono che un consumo eccessivo potrebbe avere effetti negativi sul cervello. Un recente studio presentato alla conferenza dell'Associazione Internazionale Alzheimer mette in guardia gli amanti delsugli effetti del suo abuso, evidenziando il rischio di un declino dell'. Il Limite delle Tre Tazzine Kelsey R. Sewell, ricercatrice presso l'Advent Health Research Institute di Orlando, ha sottolineato l'importanza di un consumo moderato diin un'intervista con Medscape Medical News.